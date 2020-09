PS5 : prix, date de sortie, God of War, Demon’s Souls, PS+ Collection… ce qu’il faut savoir !

Deux jours après la dernière folle conférence de Sony, servant à présenter en bonne et due forme les derniers détails liés à la Playstation 5, la rédaction de World is Small se décide enfin à faire un récapitulatif complet de tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle console événement.

Vous le savez probablement déjà, mais la PS5 est d’ores et déjà disponible à la précommande. Du moins, si vous arrivez à trouver un exemplaire dans la jungle des vendeurs en ligne, car il semblerait qu’il y ait une rupture de stock massive, en tout cas en France.

La console coûte 499,99 euros dans sa version avec lecteur de disque, et 399,99 euros dans sa version digitale. Sony lancera sa PS5 en deux temps : le 12 novembre aux États-Unis, Japon, Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud, et le 19 novembre partout ailleurs, dont en France.

Plusieurs titres de lancement ont été confirmés pour la Playstation 5 : Astro’s Playroom, Demon’s Souls Remake, Destruction AllStars, Sackboy : A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered (vendu dans la version ultime de Miles Morales) du côté des jeux first-party, et Cyberpunk 2077, Call of Duty Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla et Fifa 21, entre autres, du côté des éditeurs tiers.

Trois grosses exclusivités débarqueront dès 2021 sur Playstation 5 : Horizon Forbidden West, Ratchet et Clank et… God of War Ragnarok. Oui, le prochain God of War devrait sortir l’année prochaine pour notre plus grand bonheur. En revanche, petite douche froide concernant Horizon Forbidden West, qui sortira aussi sur PS4.

D’autres titres ont été montrés lors de la conférence de jeudi, dont un jeu de rôle Harry Potter, Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard, édité par Warner Bros Games. Final Fantasy XVI de Square Enix a aussi été dévoilé, en exclusivité console sur PS5. Resident Evil Village et Deathloop ont aussi été montrés plus en profondeur pour une sortie l’année prochaine.

Enfin, la Playstation Plus Collection sera de la partie sur PS5 : elle proposera une “collection de hits PS4” pour tous les abonnés PS+, sans frais supplémentaires. Sont inclus notamment Uncharted 4, God of War, The Last of Us Remastered, Batman Arkham Knight, Bloodborne, Monster Hunter World et Persona 5.

