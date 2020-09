iPad Air 4, Apple Watch Series 6, Apple One… ce qu’il faut retenir de la keynote d’Apple

Une conférence qui ne marquera pas l’année, mais qui conforte Apple dans sa position de leader de l’industrie. La marque à la pomme a présenté hier soir de nouveaux modèles d’Apple Watch et d’iPad et un nouvel abonnement, l’Apple One, mais n’a malheureusement pas fait d’annonce au sujet de son très attendu prochain iPhone, qui pourrait être compatible avec la 5G.

L’Apple Watch Series 6, dernière venue dans la galaxie de ses montres connectées, a donc été présentée et promet d’intéressantes fonctionnalités. La principale innovation consiste en un outil permettant de calculer en quelques secondes le taux d’oxygène dans le sang, une mesure qui, sans trop s’avancer, présente assez peu d’intérêt pour le commun des mortels, surtout sur une montre connectée. Celle-ci est d’ores et déjà disponible en précommande et sera commercialisée en magasins vendredi, e à partir de 399 dollars. Une version d’entrée de gamme, l’Apple Watch SE, est elle disponible à partir de 279 dollars.

Autre nouveauté, Apple One, un abonnement aux plateformes de streaming, de musique et de jeu vidéo d’Apple ainsi qu’à son service de cloud. Le service de base sera lancé cet automne à partir de 14,95 dollars par mois dans une centaine de pays, et un forfait famille sera disponible à 19,95 dollars par mois. Un forfait premium (29,95 dollars par mois), qui inclura Fitness + et Apple News +, la plateforme d’actualité de la marque, sera lancé en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Apple a aussi annoncé de nouvelles versions du modèle d’entrée de gamme de son iPad (à partir de 329 dollars) et de son iPad Air (à partir de 599 dollars). Ce dernier aura enfin un écran quasiment borderless, à l’instar de l’iPad Pro. Bref, c’est de toute beauté et évidemment, c’est très puissant.

iOS va lui connaître lui une mise à jour dès mercredi, avec iOS 14. Aucune annonce n’a en revanche été faite sur le tant attendu iPhone 12. Les rumeurs indiquent que le prochain iPhone devrait être présenté lors d’un événement à part entière, possiblement le mois prochain.

