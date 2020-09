Playstation 5 : un événement consacré à la console le 16 septembre, le point sur les rumeurs

Mercredi devrait être le grand jour. Sony a en effet annoncé la tenu mercredi 16 septembre d’un nouvel événement consacré à la Playstation 5. Après des mois et des mois de silence, la marque japonaise semble enfin vouloir passer la seconde après la fuite, la semaine dernière, du prix et de la date de sortie des Xbox Series S et Xbox Series X.

Qu’attendre de cet événement hautement attendu ? Pour l’instant, Sony n’a confirmé que la présence des jeux de lancement et qui suivront durant la fenêtre de sortie avec la phrase suivante : « nous souhaitons vous donner un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !) ». Le groupe précise que l’évènement durera environ 40 minutes et « vous donnera des informations sur les derniers titres des Worldwide Studios et de nos partenaires de développement à la renommée internationale ».

40 minutes, cela peut sembler peu, mais peut-être amplement suffisant pour montrer plusieurs titres exclusifs attendus pour la fin 2020 et le début 2021. Quels jeux pourraient donc débarquer durant cette période ? On peut notamment espérer le remake de Demon’s Souls, qui semble particulièrement bien avancé et qui s’est doté d’une classification en Asie. Même chose pour Ratchet et Clank, mais qui devrait arriver début 2021. Spider-Man Miles Morales devrait également être présent. Pourrait-on être surpris avec un autre titre exclusif ? C’est fort possible.

Mais le but de la conférence devrait tout de même être de communiquer, enfin, sur la date de sortie et le prix de la console, une semaine après la fuite des tarifs de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. Si ces dernières seront capées à 299 et 499 euros, qu’en sera-t-il de la PS5 ? Sony profitera-t-il de cette information pour proposer sa PS5 avec lecteur à 450 euros ! À voir. Quant à la date, il ne devrait faire aucun doute que la Playstation 5 sera disponible en novembre.

4 / 5 ( 1 vote )