UFC-Que Choisir attaque Samsung en justice pour pratiques commerciales trompeuses

UFC-Que Choisir ne veut pas se laisser faire. L’association de défense des droits du consommateur a déposé plainte contre Samsung Electronics France et sa société-mère, Samsung Electronics Co, Ltd, devant le Tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses que l’on appelle “fairwashing”. Ce terme renvoie aux communications d’une marque qui se veut respectueuse des droits humains, mais qui ne traite pas avec dignité ses employés, les laissant dans des conditions de travail déplorables.

Samsung se présente en effet comme « une entreprise citoyenne socialement et environnementalement responsable dans toutes ses communautés, de par le monde ». L’entreprise sud-coréenne ferait pourtant travailler des enfants dans des mines de cobalt (matériau nécessaire pour certains composants électroniques) et exposerait ses salariés à des produits chimiques.

UFC-Que Choisir note donc un « décalage entre les valeurs affichées par ses filiales et les conditions de travail au sein de la chaîne logistique. » De nombreux rapports vont dans la direction des dires d’UFC-Que Choisir. La plainte aboutira-t-elle ? C’est une autre histoire. Le géant des téléphones va en tout cas devoir se défendre et redorer son image pour ne pas tomber dans le poncif de la multinationale avare et inhumaine.

4 / 5 ( 1 vote )