Xbox Series X : Microsoft officialise les fuites, tout savoir sur la console

Mardi fut une journée riche en fuite du côté de chez Microsoft. La console encore non annoncée du géant de Redmond, la Xbox Series S, s’est montrée au prix de seulement 299,99 euros, et la Xbox Series X a vu sa date de sortie fuiter. Aujourd’hui, la firme américaine officialise tout ça.

> LIRE AUSSI – Ce qu’il faut retenir du showcase Xbox de juillet dernier, entre pauvreté technique et manque d’ambitions

La Xbox Series X coûtera comme prévu 499,99 euros, soit 200 euros de plus que la Series S. Elle sera disponible le 10 novembre prochain mais les précommandes, elles, débuteront le 22 septembre.

La Xbox Series X proposera une expérience haut de gamme grâce à sa puce 8 coeurs, son GPU de 12 téraflops, son stockage SSD NVMe d’1 To et son supporte de la 4K en 60 et 120 images par seconde.

Microsoft a également mis en place l’offre Xbox All Access dans douze pays, dont la France, qui permettra “de bénéficier d’une Xbox nouvelle génération et de 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99€ par mois sans coût supplémentaire”. La Fnac sera le partenaire de Microsoft en France pour cette offre. Sympa pour les petits budgets.

Mais surtout, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass PC bénéficieront bientôt du catalogue de jeux EA Play, et ce sans frais supplémentaires, qui comprend plus de 60 jeux Electronic Arts dont FIFA 20, Titanfall 2, Les Sims, Battlefield, Mass Effect… Le projet xCloud sera également intégré sans surcoût le 15 septembre pour pouvoir jouer en streaming depuis un téléphone Android.

Dans son communiqué, Microsoft en profite pour confirmer que Tetris Effect : Connected, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, DiRT 5 et Gears Tactics accompagneront la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S le 10 novembre.

En bref, le prix semble justifié pour une console neuve de cet acabit. On regrettera cependant les fuites, qui ont forcé Microsoft à tout lâcher dans un pauvre communiqué…

4 / 5 ( 1 vote )