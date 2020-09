5G : “la France a pris un peu de retard”, selon le PDG d’Orange

La 5G arrivera en grande pompes d’ici la fin de l’année en France, puisque l’Arcep a annoncé mardi que les enchères des fréquences pour les opérateurs débuteront le 29 septembre prochain. Pour autant, le PDG d’Orange Stéphane Richard affirme que la France a pris du retard dans le développement de cette nouvelle connexion, par rapport aux autres pays.

« La France a pris un peu de retard, puisqu’il y a déjà plusieurs grands pays européens ayant attribué leurs fréquences qui ont lancé le déploiement du réseau et même déjà les offres. Le premier pays dans lequel on a lancé la 5G c’est la Roumanie, il y a un an déjà », explique le PDG d’Orange à l’AFP. « Il n’y a rien de dramatique mais je pense qu’il était vraiment temps de le faire. C’est la raison pour laquelle on a milité pour le maintien du calendrier. Je pense que cela aurait été préjudiciable qu’on les reporte encore », a-t-il ajouté. Bouygues Telecom avait demandé un rapport à 2021.

Les premiers forfaits 5G seront-ils disponibles avant la fin de 2020 ? Stéphane Richard le pense. « Lancer une offre 5G, avec une gamme de terminaux suffisante et un minimum de couverture du pays, c’est faisable avant la fin de l’année », explique le PDG d’Orange. « Évidemment, si l’on avait lancé (les enchères) six mois plus tôt, la couverture serait plus importante », a-t-il ajouté.

Enfin, concernant la “dangerosité” de la 5G : « le débat est plus fort en France que partout ailleurs en Europe ». « Rien ne vient étayer la thèse selon laquelle la 5G poserait un problème pour la santé », indique-t-il. Pour en savoir plus, il faudra attendre le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), prévu pour le début de 2021.