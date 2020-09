[MAJ] Xbox Series X et Xbox Series S : elles sortiront le 10 novembre 2020 à 499$ et 299$

[MAJ] Xbox a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020



Cette fois ci, c’est vraiment officiel. Alors que l’on attendait avec impatience une prise de parole de la part du géant Microsoft, c’est par l’intermédiaire d’une fuite – encore ! – et d’un article de Windows Central que le prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S ont été révélés. Et, petit bonus, la Xbox Series X a également montré son design qui est… comment dire… surprenant ?

Xbox Series S vs Xbox Series X Size Comparison 👀 pic.twitter.com/pdO1TJv7Ru — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 8, 2020



C’est d’abord par l’intermédiaire de la chaîne Youtube de Brad Sams que la Xbox Series S s’est dévoilée, avec une image de présentation de la machine et une couleur blanche aux antipodes de la XSX. Sur sa face avant (ou au dos, c’est selon), un énorme rond qui ressemble à un gigantesque ventilateur. Au moins, on ne la confondra pas avec sa grande soeur. Elle n’a, en outre, rien du design rectangulaire de la XSX et ressemble plutôt à une Xbox One X (que Microsoft a retiré de la vente).

La console sera proposée le 10 novembre 2020 au prix de 299,99$, soit, on se doute, 299,99 euros en France. Plusieurs rumeurs confirment une résolution 1440p pour pouvoir jouer de 60 à 120 FPS. La XSS est une console sans lecteur de Blu-Ray : tout est dématérialisé. Enfin, une option de financement Xbox All Access de 25$ sera proposée aux joueurs américains. La même chose en France ?

De son côté, la Xbox Series X a vu son prix et sa date de sortie confirmés dans un article de Windows Central. Elle sera aussi disponible le 10 novembre 2020 au prix de 499,99$, soit 499,99 euros en France. Une option de financement Xbox All Access de 35$ sera également proposée aux joueurs américains.

En bref, Microsoft a intérêt de confirmer tout ça très bientôt, quitte à encore une fois décevoir de par sa communication.

