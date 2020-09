Playstation, Nintendo, Activision… Quels sont les budgets publicitaires du gaming ?

Le jeu vidéo, ce n’est pas juste du plaisir en barre, des moments de bonheur entre amis ! C’est aussi une compétition acharnée, côté éditeurs, pour faire le plus de ventes possibles. Et dans l’un des marchés les plus populaires du monde, les budgets sont conséquents ! La preuve avec cet article de VentureBeat, célèbre média américain, écrit en collaboration avec la firme iSpot.

Les deux entreprises ont tenté de mettre en lumière les plus gros budgets publicitaires de l’industrie vidéoludique en se fondant sur le mois d’août 2020 aux États-Unis. Ce n’est donc pas exhaustif, puisqu’on ne voit par exemple pas la présence de Rockstar, qui investit en masse à chaque sortie.

À la première place du classement, on retrouve Activision, qui aurait dépensé pas moins de 6,2 millions de dollars pour la diffusion d’un spot dédié à Call of Duty : Warzone. La pub a été diffusée 627 fois durant les matchs de NBA, NHL ou MLB ainsi que sur les grandes chaînes américaines. Environ 215,3 millions de spectateurs, non uniques, ont été atteints.

Ensuite, Playstation aurait mis 5,8 millions de dollars, dont 3,8 millions pour faire la promotion de Marvel’s Avenger. 214,7 millions de spectateurs ont été atteints.

Puis, en troisième position, c’est Nintendo qui clôt le podium avec des dépenses estimées à 4,9 millions de dollars en août pour une vingtaine de spots centrés notamment sur Animal Crossing, diffusés 1900 fois entre programmes les programmes de Nickelodeon ou Cartoon Network. Ces pubs ont été vues 355,8 millions de fois.

