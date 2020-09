UFC 4 : les publicités pendant les combats retirées du jeu, l’éditeur s’excuse

Retiendront-ils la leçon ? Electronic Arts risque en tout cas de ne pas oublier cette affaire. L’éditeur avait tenté, plusieurs semaines après la sortie de son jeu de combat UFC 4, d’y inclure des publicités pendant les matchs. Des publicités qui n’ont rien de virtuel, puisqu’elles découlaient de partenariat conclus avec de réelles entreprises.

Dans une vidéo relayée sur Reddit, on peut voir une publicité pour la série The Boys disponible sur Amazon Prime Video. Le logo de la série et la date de sortie de la nouvelle saison apparaissent. La publicité est brièvement affichée, en plein milieu de l’écran.

Mais comme souvent avec les gamers, résolument insoumis, ils n’ont pas digéré la pilule et cloué au piloris Electronic Arts, qui a décidé de retirer les publicités et de s’excuser auprès des joueurs :

“En début de semaine, l’équipe a mis en place des publicités dans EA SPORTS UFC 4 qui sont apparues pendant les moments de replay dans le jeu. Ce type d’inventaire publicitaire n’est pas nouveau pour la franchise UFC, bien que nous ayons généralement réservé l’affichage des publicités sur des tuiles spécifiques du menu principal ou au placement du logo Octagon.

Il ressort clairement de vos commentaires que l’intégration de publicités dans l’expérience de replay et de superposition n’est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour toute perturbation que les joueurs ont pu vivre.

Nous sommes conscients que cela aurait dû être communiqué aux joueurs à l’avance et c’est notre responsabilité. Nous voulons nous assurer que nos joueurs ont la meilleure expérience possible en jouant à EA SPORTS UFC 4, c’est pour cela que l’intégration des publicités dans l’expérience de replay et de superposition ne réapparaîtra pas à l’avenir. Merci pour vos avis continus sur EA SPORTS UFC 4.”

Pas sûr que ça suffise pour renfrogner la grogne…

