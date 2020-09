L’iPhone 12 ne devrait inclure ni chargeur, ni écouteurs

L’arnaque de l’année ? L’iPhone 12, attendu pour la fin d’année 2020 malgré l’épidémie de coronavirus – et avec certes quelques semaines de retard -, se précise de plus en plus. Et parmi ces précisions, on apprend que le téléphone à la pomme serait vendu sans chargeur ni écouteurs. Bon, il y aurait quand même un câble Lightning vers USB-C, alors de quoi se plaint-on ?

Le cabinet taïwanais TrendForce explique que l’iPhone 12 a un coût de fabrication supérieur aux précédents iPhone, notamment à cause du support de la 5G. Elle a bon dos. Apple cherche donc à faire des économies pour éviter que le prix de vente n’explose.

On imagine bien la marque de Cupertino vanter sa décision auprès du public lors de l’annonce du téléphone durant la keynote. L’entreprise pourrait aussi avancer son amour de l’écologie, et le fait qu’elle prend soin de l’environnement en abreuvant pas les usines de son chargeur de base. En revanche, Apple ne se privera pas pour vendre à côté un chargeur plus puissant, de 20 W, pour la charge rapide notamment.

Quand à la coque, bien sûr, il faudra comme toujours se tourner vers les fabricants spécialisés si vous ne voulez pas vous ruiner en achetant une protection officielle sur le site de la Pomme. Même si le téléphone n’est pas encore sorti, il est d’ores et déjà possible de commander votre coque iPhone 12 sur certains sites comme ShopSystem, qui propose à l’heure où nous écrivons ces lignes pas moins de 5 protections différentes pour iPhone 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max, au prix de 29,99 euros.

Enfin, concernant les écouteurs, ils devraient toutefois bien faire partie du pack en France, puisque les constructeurs sont dans l’obligation de proposer un kit mains-libre… Affaire à suivre !

