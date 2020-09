Tesla pourrait développer ses propres jeux vidéo… pour jouer en voiture

Elon Musk, sur le devant de la scène quotidiennement (SpaceX, Paypal…), est un immense geek. Si bien que les véhicules de sa marque Tesla dispose d’un système logiciel permettant de jouer à plusieurs jeux vidéo, dont l’excellent Cuphead. Étonnant, non ? Si, aujourd’hui, les jeux disponibles sur Tesla sont des versions adaptées de jeux déjà existants, il pourrait bien en arriver des exclusifs.

C’est en tout cas ce que semblent indiquer plusieurs offres d’emploi publiées par la marque :

« Nous cherchons un ingénieur spécialisé dans le rendu en temps réel très motivé pour nous aider à développer le système d’info-divertissement dans nos voitures », explique une des annonces. « Nous cherchons à concevoir la meilleur expérience automobile au monde en tirant parti de nos écrans de 17 pouces, du matériel graphique et des avancées récentes de nos fonctionnalités. […] Le candidat idéal est un expert des outils OpenGL/DirectX et peut les utiliser pour créer des techniques de rendu en temps réel telles que le rendu différé, le HDR, les systèmes de particules pour la neige, etc. Nous cherchons des ingénieurs qui peuvent écrire des moteurs de rendu comme l’Unreal ».

Unreal, HDR, OpenGL, DirectX… Autant d’indices qui nous font penser à des jeux vidéo. Autrement dit, préparez-vous à vous ruiner si vous voulez disposer de toutes les plateformes de jeu !

