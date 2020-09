Streaming : la chronologie des médias va évoluer, les films sortiront plus rapidement

Sur ce coup, la France est vraiment à la traîne. La chronologie des médias en France est devenue l’ennemi des consommateurs de streaming. Cette loi typiquement française oblige Netflix, Disney +, Amazon Prime Video et autres services de streaming à attendre pas moins de 36 mois (3 ans, donc !) avant de proposer un film sorti au cinéma. C’est notamment à cause de cette loi que l’usage des VPN prolifère puisque les branches américaines de Netflix et compagnie sont mieux et plus rapidement pourvues que les françaises.

Mais ça devrait changer. Lors d’un discours au Festival du film francophone d’Angoulême, le premier ministre Jean Castex a annoncé que le cinéma va bénéficier d’une aide de 165 millions d’euros. Il a également touché deux mots au sujet de cette fameuse chronologie des médias. Il veut que « les acteurs rediscutent très vite » de l’épineuse question de la chronologie des médias. Il a ajouté : « on ne peut pas exiger beaucoup des plateformes et leur imposer les délais de diffusion aujourd’hui prévus ».

Pour rappel, la chronologie des médias imposent d’abord un délai de 4 mois entre une sortie cinéma et une sortie en DVD / Blu-Ray / VOD. Puis 8 mois pour que le même film soit diffusé sur une chaîne partenaire (Canal + par exemple). 17 mois pour voir le film sur les chaînes payantes, 22 pour les chaînes gratuites et 36 mois pour les services de vidéo à la demande par abonnement. Pfiou !

