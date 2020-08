Nintendo Switch : un modèle plus puissant et 4K pour 2021 ?

C’est sans doute la rumeur du jour. Après avoir proposé une version d’entrée de gamme de sa Switch avec le modèle Lite, Nintendo pourrait bien proposer dès l’année prochaine une “Switch Pro”, une version bien plus puissante de sa console portable. C’est du moins ce qu’affirme le célèbre média américain Bloomberg.

Le géant japonais du jeu vidéo voudrait notamment proposer le support de la résolution 4K sur sa console portable, et donc proposer plus de puissance. Actuellement, la Switch en mode portable propose du 720P, et du 1080P quand branchée au dock. Ce qui serait une vraie bonne nouvelle étant donné que la Playstation 5 et la Xbox Series X, surpuissantes, proposeront de vrais jeux next gen.

L’année 2021 semble être donc visée par Nintendo, d’autant que ce serait également l’année de sortie de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, titre ultra plebiscité. Nintendo a tout de même vendu 61 millions de Switch depuis son lancement en 2017. La Wii, elle, s’est écoulée à 102 millions d’exemplaires depuis sa commercialisation en 2006. Nintendo saura-t-il battre son record ? Rien n’est moins sûr, alors que le prochaine génération de consoles arrive à grand pas.

4 / 5 ( 1 vote )