Google Maps s’améliore et offre plus de détails visuels

Le géant du numérique, Google, vient d’annoncer une amélioration de ses cartes dans son application Google Maps. Désormais, davantage de détails sont proposés, « facilitant la compréhension de l’aspect d’une région, que vous exploriez virtuellement ou que vous planifiez une visite », explique Google. C’est une vraie bonne nouvelle pour cette application qui est, pour l’instant, encore largement au-dessus de sa concurrence et notamment de Plans, d’Apple.

Grâce à une nouvelle technique utilisée au niveau de l’algorithme, les cartes seront plus détaillées et auront droit à une imagerie satellite haute définition. C’est maintenant « une carte complète et vivante d’une zone à l’échelle mondiale » qui est proposée. On pourra mieux voir les caractéristiques naturelles d’une région, ce qui facilitera l’observation des plages, des lacs, des rivières, des océans, de la végétation et même des sommets des montagnes.

Cette nouvelle cartographie est mise en place au moment où ces lignes sont écrites dans les 220 pays et territoires couverts par l’application. Zones rurales comme urbaines en profitent. Des détails supplémentaires seront ajoutés au niveau des rues notamment, avec la largeur exacte de celles-ci, l’emplacement des trottoirs… Pour l’instant, prévu uniquement dans San Francisco, New York et Londres.

