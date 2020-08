Un tiers des utilisateurs de TikTok aurait moins de 15 ans

Qui dit nouveau réseau social populaire, dit utilisateurs toujours plus jeunes. La preuve avec le géant chinois TikTok, qui, selon des informations du New York Times, serait majoritairement peuplé de mineurs. Un tiers de ses 49 millions d’utilisateurs américains serait même âgé de moins de quinze ans, ce qui est extrêmement jeune mais au final pas si surprenant.

Il faut dire que TikTok est taillé pour capter l’attention des jeunes, grâce à ses très courtes vidéos, souvent qualitatives, et ses outils d’édition extrêmement simples à utiliser. Le problème, c’est que l’application chinoise, souvent critiquée les États-Unis pour son manque de protection des données privées, ne vérifie pas l’âge de ses utilisateurs et n’utilise qu’un système de reconnaissance faciale pour en faire une estimation globale. Aucun consentement de la part des parents n’est demandé, et les vidéos d’enfants de moins de 14 peuvent rester en ligne au moins une semaine avant l’intervention des modérateurs.

Pour rappel, Donald Trump a exigé qu’au moins la branche américaine soit vendue aux États-Unis, en l’occurence à l’entreprise Microsoft. Mais en sus, l’entreprise pourrait se retrouver en violation de la COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) qui impose un accord parental avant la collection de données d’un utilisateur en dessous de 13 ans. Une amende pourrait être infligée à TikTok.

