AnyFix : réparer iOS (iPhone), iPadOS, tvOS, les erreurs iTunes…

Développé par iMobie, AnyFix est un nouveau logiciel conçu pour vous aider à vous débarrasser d’un tas de problèmes système gênants qui peuvent affecter votre iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV ou encore iTunes.

AnyFix est un outil de réparation d’iOS, iPadOS et tvOS capable de venir à bout de plus de 130 soucis système pouvant survenir sur votre iPhone, iPad, iPod Touch ou votre Apple TV. En outre, ce soft, facile à utiliser et compatible avec les ordinateurs Mac et Windows, peut corriger plus de 200 erreurs iTunes.

Corriger le problème de l’iPhone bloqué au démarrage avec AnyFix

AnyFix peut par exemple facilement vous aider à résoudre les cas courants où votre iPhone ou iPad est bloqué sur le logo Apple au démarrage, ce qui peut arriver après l’installation d’une mise à jour majeure d’iOS.

Pour résoudre le problème de l’iPhone bloqué sur la pomme sans perdre de données, connectez votre appareil iOS en USB à votre ordinateur, lancez AnyFix et sélectionnez l’option “Réparer le système”. Une fois que le logiciel a scanné votre appareil, une liste de soucis potentiels pouvant être résolus s’affiche.

Anyfix : 3 modes de réparation

Trois modes de réparation sont disponibles dans AnyFix : réparation Standard, Avancée et Ultime. Le mode Standard permet de résoudre les problèmes système les plus courants sans effacer les données de votre appareil.

Parmi les soucis que vous pouvez facilement résoudre avec ce mode, on peut citer les boucles de démarrage, les écrans “freezés”, les erreurs d’écran tactile, les appareils qui ne se rechargent pas ou dont la batterie est déchargée, les appareils qui refusent de s’allumer, les arrêts inattendus, etc.

Si vous rencontrez un problème de système qui ne peut être réparé en mode Standard par AnyFix, essayez plutôt le mode avancé. Il vous donne plus de flexibilité pour vous sortir des cas les plus complexes. N’oubliez pas que la correction d’erreurs dans ce mode effacera toutes les données de l’appareil. Il est donc conseillé de faire une sauvegarde complète de votre appareil avant de l’utiliser.

Le mode Ultimate prend en charge les problèmes système les plus complets, mais il est un peu plus long dans son exécution (il efface également toutes les données de votre appareil). Parmi les cas que ce mode peut résoudre, on peut citer les appareils bloqués en mode DFU, divers désagréments liés à l’écran, etc.

Grâce aux technologies sophistiquées d’AnyFix, vous pouvez même entrer ou sortir du mode de récupération en un seul clic, installer facilement des bêtas iOS même si vous n’avez pas de compte développeur, réinitialiser l’appareil (dans certains cas sans entrer le code) et plus encore.

Corriger les erreurs iTunes avec AnyFix

AnyFix vous aide également à vous débarrasser de nombreuses erreurs iTunes, notamment des problèmes tels que l’impossibilité de télécharger ou d’installer iTunes, le fait que la bibliothèque multimédia d’Apple ne reconnaisse pas votre iPhone, les sauvegardes incomplètes, la difficulté à restaurer ou à synchroniser votre appareil, etc.

Au lieu de perdre votre temps à rechercher les codes d’erreur d’iTunes sur le web, il vous suffit de lancer AnyFix et vous devriez être vite rassuré de voir que le logiciel peut corriger la grande majorité des erreurs d’iTunes sans effacer les données de l’appareil. Comme dit précédemment, certains problèmes tels que l’impossibilité d’accéder à votre iPhone parce que vous avez oublié un code d’accès peuvent être résolus en quelques clics.

Et si vous êtes du genre à aimer essayer des logiciels bêta comme iOS 14, AnyFix vous permet de mettre à jour et de downgrader facilement votre version d’iOS, tant qu’Apple continue à la signer. Enfin, sachez qu’iMobie est une société certifiée par Apple et Microsoft.

Télécharger AnyFix : prix et abonnements

AnyFix peut être téléchargé gratuitement sur Mac et Windows. Les licences permettant de débloquer toutes les fonctionnalités sont disponibles à l’achat sur le site web d’iMobie. Vous pouvez obtenir une licence à vie, valable pour un maximum de cinq appareils et un Mac, ou choisir parmi leurs abonnements mensuels et annuels si vous le souhaitez.

4 / 5 ( 1 vote )