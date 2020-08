Les smartphones de Huawei n’auront bientôt plus leurs puces

Un coup dur de plus pour le géant chinois de la téléphonie, Huawei. L’entreprise a en effet annoncé la production des puces Kirin destinées à ses smartphones haut de gamme cesserait le 15 septembre. La raison, vous la connaissez déjà : les sanctions américaines, qui ne cessent de faire office de poil à gratter pour les compagnies chinoises. Le production des puces Kirin 9000 cessera donc à partir du 15 septembre, puisque la firme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) qui les fabriquait – en utilisant des composants américains – a arrêté de prendre les commandes du Chinois, craignant des répercussions. On peut la comprendre.

«Les smartphones de Huawei ne sont pas fournis en puces, en conséquence le volume de livraison cette année est un peu inférieur à 240 millions d’unités (produites en 2019)», a déclaré Yu Chengdonc, PDG de Huawei. «Pour nous, c’est une immense perte». Et ce, alors que le Covid sévit toujours dans le monde entier, limitant d’autant plus les ventes.

En mai déjà, le gouvernement américain avait interdit aux fournisseurs du monde entier d’utiliser des technologies américaines pour produire des composants destinés à Huawei. Les téléphones Huawei ne peuvent donc plus utiliser les services Google par les moyens officiels.

