Samsung annonce le Galaxy Z Fold 2, nouveau smartphone pliable prometteur

L’été endort souvent la société, mais sûrement pas les entreprises de tech. La preuve avec Samsung qui a tenu ce mercredi une présentation virtuelle consacrée à ses tous nouveaux produits, qui devraient être disponibles d’ici la fin de l’année. Parmi eux, le plus attendu sans doute, le Galaxy Z Fold 2. Successeur officiel du Galaxy Fold et du Galaxy Z Flip, il met Samsung le pied à l’étrier une bonne fois pour toutes puisqu’il semble bien plus convaincant que ses prédécesseurs.

La preuve avec ses deux nouveaux écrans bord à bord, puisqu’enfin le téléphone pliable se doute d’un vrai écran en façade, occupant l’intégralité de l’espace (6,2 pouces contre 4,6 auparavant), et d’un second écran énorme une fois déplié (7,6 pouces contre 7,2 avec le premier Fold). La caméra frontale est d’ailleurs subtilement dissimulé avec un poinçon plutôt qu’une encoche. Mais surtout, la charnière du Z Fold 2 semble meilleure en tous points que celle des anciens modèles, puisqu’elle vous permettra de poser le téléphone sur une table comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable.

Son prix et toutes les caractéristiques ne seront dévoilés que début septembre, mais la marque assure que ce téléphone «change tout». On s’attend tout de même à un prix de 2000 dollars. Ça semble, cette fois-ci, valoir son tarif.

