TikTok devra être vendu avant mi-septembre pour pouvoir continuer à opérer aux Etats-Unis

À la guerre comme à la guerre. Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré ce lundi 3 août que le très populaire réseau social TikTok, propriété du Chinois ByteDance, devrait être vendu avant la mi-septembre pour pouvoir continuer à opérer aux Etats-Unis.

«Il fermera le 15 septembre à moins que Microsoft ou une autre entreprise soit en mesure de l’acheter et de trouver un accord», a déclaré à la presse le président américain. Une décision qui fait suite à une menace de Trump, qui a statué que TikTok était un outil d’espionnage du Parti Communiste Chinois pour s’emparer des données personnelles de ses millions d’utilisateurs.

Trump veut effectivement que TikTok ferme aux États-Unis, ou que la branche étasunienne soit vendue à une entreprise américaine pour s’assurer de la sécurité des données. Microsoft, géant de Redmond, est sur le coup et a assuré dans un communiqué publié plus tôt qu’il serait très intéressé par ce rachat, en concorde avec le président Trump. En bref, un bel imbroglio qui pourrait s’apparenter à du vol pur et simple. Ou comment transformer une entreprise chinoise plein de succès en une compagnie américaine… Un mouvement business d’une grande efficacité, en tous les cas.

4 / 5 ( 1 vote )