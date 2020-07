Analyse : les casinos sur mobile au Canada

L’engouement et l’essor du secteur des jeux d’argent en ligne au Canada sont tels que les opérateurs et exploitants de plateformes de casino virtuel sont allés jusqu’à réaliser des salles de jeu en live compatibles sur mobile. Le Canada, tout comme l’Angleterre, est une nation qui est ouverte aux jeux d’argent en ligne, et à ce titre les plus grands groupes au monde dédiés aux développement de jeux de casino sur Internet y ont élu domicile. Y compris le meilleur casino en ligne canada !

Depuis 1994 déjà, et encore aujourd’hui, les canadiens et les anglais font office de leaders, toujours à la recherche de ce qui se fait de mieux, et l’essor du tout mobile a encore plus marqué leur volonté. Si en France l’industrie des jeux d’argent en ligne reste limitée due à des interdictions et des restrictions, au Canada c’est tout l’inverse qui se produit.

Pour ne citer qu’un exemple, la société The Palace Group, détentrice de dix casinos en ligne enregistrés au Canada et sous licence de la Kahnawake Gaming (au Québec), met à profit de ses clients le site Jackpot City Casino, qui est à ce jour le casino virtuel le plus abouti et performant, avec une salle de jeu en live proposant des jeux de table avec des vrais croupiers, sous le contrôle d’un directeur de salle et sous l’œil attentif des joueurs qui peuvent voir chaque fait et geste du personnel de salle grâce à un système de caméras en live streaming.

La roulette et le black jack en direct sur des écrans de mobile

Chose impensable il y a quelques années seulement, les canadiens peuvent aujourd’hui jouer dans un vrai casino depuis leurs smartphones. Les défis et les contraintes techniques ont été surmontés, et les casinos traditionnels ont été surpris de voir leur industrie prise de vitesse par un concurrent venu du web qui arrive dorénavant à proposer les mêmes services et prestations, mais depuis un écran de mobile de quelques centimètres carrés ! Jouer à la roulette et au black jack pour de vrai dans une salle de jeu en ligne est dorénavant une possibilité offerte aux canadiens qui sont friands de jeux d’argent.

Il va de soi que ces casinos mobiles se plient aux lois Canadiennes, la lutte contre le jeu compulsif, la fiabilité des transactions (sécurisées par cryptage 128 bits SSL), l’audit des jeux qui doivent être conformes à la commission des jeux et l’équité sont des critères qui sont respectés à la lettre par ces nouveaux acteurs d’une industrie qui est promue à un avenir certain. Les sites de casino mobile les plus emblématiques sont présentés sur des guides de casino spécialisés, comme ici avec le site GreatCasino.online qui propose la liste actuelle de ce qui se fait de mieux en terme de casino en ligne.

