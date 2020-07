Google prolonge le télétravail jusqu’en juillet 2021

Voilà qui va faire plaisir aux ardents défenseurs du télétravail. Le géant du numérique Google a en effet décidé d’étendre la période pendant laquelle ses employés travailleront de chez eux. Ils devaient, à la base, revenir au bureau en janvier 2021. Ce sera désormais en juillet 2021.

Tous les salariés sont concernés par cette annonce, qu’ils soient employés à temps plein ou bien contractuels de la maison-mère, Alphabet. Au total, ce sont 200.000 personnes qui resteront chez eux, indique le célèbre Wall Street Journal. Le média précise également que la patron de l’entreprise Sundar Pichai souhaite aider les employés devant s’occuper d’enfants, étant donné que les écoles ne rouvriront peut-être pas partout dans le monde au même moment…

L’annonce de Google poussera-t-elle les entreprises à prôner le télétravail ? Aux États-Unis, sans doute, puisque Facebook et Amazon ont également annoncé que le télétravail sera généralisé jusque début 2021. En France, rien n’est moins sûr, car plus de deux tiers des salariés sont déjà revenus au bureau… Ce n’est pas faute de répéter que le coronavirus reprend pourtant dans l’hexagone, mais le présentiel est encore et toujours imposé à tous… Pays progressiste !

