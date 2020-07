Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama… une vague de piratage vise les comptes Twitter de célébrités

C’est ce qu’on appelle un piratage massif. Ce mercredi soir, les comptes Twitter de personnalités américaines, dont Bill Gates, Elon Musk ou encore Joe Biden et Barack Obama, et de grandes entreprises comme Apple et Uber ont été victimes mercredi d’un hack massif aux cryptomonnaies.

«Joyeux mercredi! J’offre des bitcoins à tous mes abonnés. Je double tous les paiements envoyés à l’adresse bitcoin ci-dessous», pouvait-on notamment lire sur le compte d’Elon Musk, à la tête de Tesla. Les comptes de Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, du patron d’Amazon Jeff Bezos, du candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden, de l’ancien maire de New York Mike Bloomberg, ont tous été piratés et présentaient un message demandant des bitcoins.

Le réseau social a d’abord indiqué que ces incidents étaient connus et sous investigation. Puis a décidé de bloquer l’envoi de tweets par les comptes certifiés. «La plupart des comptes devraient pouvoir tweeter de nouveau. Nous continuons de travailler sur la résolution du problème, et cette fonction pourrait disparaitre et revenir», a enfin prévenu le réseau social dans la soirée alors que ses utilisateurs certifiés, dont le président Donald Trump, pouvaient de nouveau poster des messages. Des milliers d’internautes seraient tombés dans le piège, envoyant des petites fortunes aux comptes piratés.

Les comptes d’Elon Musk et Bill Gates (et apparemment d’autres) ont été hacké et un scam a été posté invitant tous le monde à envoyer du bitcoin sur “un” portefeuille, pour soi-disant recevoir le double en retour. En même pas 5 minutes plus de $15k ont été envoyés. pic.twitter.com/UKQBBTWcUh — adèle (@adeleuuuuh) July 15, 2020