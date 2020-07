Vers la fin d’Internet en illimité avec les box en France ?

La France, contrairement à d’autres pays comme les Etats-Unis, a la chance de disposer d’Internet en illimité grâce au wifi des box. La norme a été démocratisée par Free en 2002, auquel on doit décidément beaucoup. Mais elle ne pourrait bientôt plus exister si l’on en croit les dernières mesures dévoilées par le Conseil national du numérique. L’une d’entre elle concerne la limitation de l’usage d’Internet pour limiter le trafic et ainsi être plus écologique.

Le Conseil national du numérique ne propose pas de couper l’accès à Internet, mais de réduire le débit chez les Français qui en consomment beaucoup. Si l’on dépasse le quota fixé dans notre abonnement, toutes les connexions seraient plus lentes. Comme avec la 4G, en somme. Parmi les autres mesures, il est question de mettre en veille les box, adapter la définition des vidéos à celle des écrans, limiter le système de préchargement des ressources dans les navigateurs, etc.

Une proposition du Sénat la semaine dernière indiquait qu’il serait possible d’interdire les forfaits mobiles qui proposent un accès illimité à Internet. Peu nombreux, ils existent tout de même pour les gros consommateurs. Pour l’instant, tout cela ne reste qu’au statut de proposition, mais il va falloir rester vigilant…

