Sony investit 250 millions de dollars dans Epic Games (Unreal Engine, Fortnite…)

C’est un gros coup que vient de se permettre Sony ! Après s’être attiré les faveurs d’Epic Games en bénéficiant d’une vidéo exclusive de son Unreal Engine 5, Sony a décidé d’investir 250 millions de dollars dans la firme qui édite Fortnite et qui possède l’Epic Games Store sur PC. L’entreprise japonaise devient ainsi un actionnaire minoritaire d’Epic Games, loin derrière le géant chinois Tencent. Mais cette association pourrait bien bénéficier à la Playstation 5…

Dans un communiqué, Epic Games indique que « cet investissement permet à Sony et à Epic d’élargir leur collaboration à travers les produits de premier plan de Sony en matière d’actifs et de technologies de divertissement, ainsi que la plateforme de divertissement social et l’écosystème numérique d’Epic, afin de créer des expériences uniques pour les consommateurs et les créateurs ». L’investissement doit encore être validé par les autorités compétentes.

Tim Sweeney, fondateur d’Epic Games, estime que Sony et sa société partagent « une vision des expériences sociales en 3D en temps réel, conduisant à une convergence des jeux, des films et de la musique ». Cette association devrait être particulièrement bénéfique en matière de jeux vidéo, même si aucun des titres d’Epic Games ne sera exclusif à la Playstation 5, ou en matière de cinéma avec Sony Pictures.

