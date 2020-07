Le boitier des jeux PS5 révélé

Sony n’arrête plus d’inonder les réseaux sociaux en ce moment. Après sa conférence événement du 11 juin dernier, la firme japonaise vient tout juste de révéler à quoi allaient ressembler les boitiers de jeux PS5, soit sa prochaine console de salon. Pour les illustrer de la meilleure façon qui soit, l’entreprise a choisi de mettre en avant Spider-Man Miles Morales, son stand-alone exclusif et disponible au line-up de la Playstation 5.

On ne va pas se mentir, c’est très proche des boîtiers de jeux PS4. La police d’écriture est la même, l’emplacement des logos aussi, ainsi que la boîte en elle-même, qui demeure bleue. On remarque deux différences majeures. La preuve, c’est que le bandeau supérieure est blanc et non plus bleu. A l’instar de la nouvelle Dualsense, la manette PS5. Autre point, la mention “Playstation Studios”, ce nouveau label made in Sony, qui indique que le titre est bel et bien exclusif à la console. En revanche, le liserai “Uniquement sur Playstation” a disparu.

Comme le savez sûrement, la Playstation 5 sera disponible à la fin de l’année avec Spider-Man : Miles Morales. Aucun prix n’a été confirmé encore, ni de date de sortie précise. Les précommandes devraient très bientôt être ouvertes.

