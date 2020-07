Jeu du jour : Matchington Mansion (iPhone & iPad – gratuit)

Miaou ! Miaou ! Chalut les humains ! Je suis ravi que Tiffany et vous ayez hérité du vieux manoir de Jane. Il était temps que quelqu’un se retrousse les manches et redonne ses lettres de noblesse à ce manoir. Pourquoi Jane ne l’a jamais fait ? Je me demande bien… Après tout, c’est simple comme bonjour ! Dans Matchington Mansion, il suffit de faire des combinaisons d’au moins trois coussins d’une même couleur pour finir un niveau. Pour chaque niveau terminé, vous gagnez une étoile, qui vous permet d’aménager votre intérieur.

D’ailleurs, merci pour ce que vous avez fait en un seul jour. J’aime beaucoup mon nouveau canapé, et la couleur des murs n’est pas mal non plus. Il me tarde de voir le résultat quand vous vous attaquerez au reste des pièces du manoir. Enfin, si vous arrivez à empêcher ce satané Rex de le détruire pour construire un casino à la place. Dites-moi si vous voulez que je sorte les griffes, hein ? Vous pouvez compter sur moi !

Oh, le type qui vient par moments ? Jack Hamilton, le charpentier ? C’est quelqu’un de bien, et ça ne me dérange pas qu’il vienne chez moi, enfin je veux dire, chez nous. Pour tout vous dire, il risque fort bien de devenir plus qu’un ami dans notre histoire. Histoire qui a d’ailleurs été écrite par Lisa Brunette, l’une des écrivains les plus en vogue dans l’industrie du jeu. Comment je sais tout ça ? Voyons, un chat doit savoir garder un secret ! Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’elle sait exactement comment rendre notre monde et notre histoire intéressants et drôles.

Je vous le promets, Matchington Mansion n’est pas un jeu de combinaison comme les autres. Lisa a soigné les moindres détails : nous allons rencontrer nos charmants voisins (qui viendront surtout pour moi !), et pour rompre la monotonie, nous participerons aussi à des événements à durée limitée en dehors du manoir. Et j’apprécie aussi que vous me laissiez vivre ma vie et alliez rendre visite à des amis (ou de parfaits étrangers !). En plus, c’est tout bénéf’ pour vous : ils vous donneront de nouveaux meubles pour rendre le manoir encore plus cosy. Je suis en général très difficile, mais là franchement, beau travail ! Le manoir est super accueillant maintenant. Bisous félins, Votre chat

