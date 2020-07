Twitter développerait une version payante

“Vite, faites passer ce message, WhatsApp deviendra payant au 1er janvier 2018 !”. Ce texto, vous l’avez peut-être déjà reçu, et peut-être avez-vous même douté de sa véracité. Après divers debunks en règle, il semblerait que le fantasme devienne la réalité, mais cette fois-ci sur Twitter. Twitter serait en effet en train de développer une version payante. Une rumeur qui est né d’une annonce d’emploi publiée par l’entreprise.

« Nous sommes une nouvelle équipe, appelée Gryphon. Nous construisons une plateforme d’abonnement, qui pourra être réutilisée par d’autres équipes à l’avenir. C’est une première pour Twitter! Gryphon est une équipe d’ingénieurs web qui collaborent étroitement avec l’équipe Payments et l’équipe Twitter.com. Nous recherchons un ingénieur full-stack pour diriger le travail du client Paiement et Abonnement, quelqu’un qui valorise la collaboration autant que nous et peut servir de pont pour l’équipe d’ingénierie », pouvait-on lire dans cette offre d’emploi pour un développeur full-stack, avant qu’elle ne soit supprimée.

En 2017 déjà, Twitter demandait dans un sondage l’avis des utilisateurs sur un abonnement payant avec plus de fonctionnalités et sans publicités. “Nous effectuons régulièrement des recherches auprès des utilisateurs pour recueillir des commentaires sur l’expérience Twitter des gens et pour mieux éclairer nos décisions d’investissement dans les produits, et nous explorons plusieurs façons de rendre Tweetdeck encore plus utile pour les professionnels”, avait commenté l’entreprise. En bref, préparez-vous.

