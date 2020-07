Pour le maire de Grenoble, la 5G ne sert qu’”à regarder films porno dans l’ascenseur en HD”

Encore un élu qui semble bien renseigné sur la question de la 5G, cette nouvelle technologie qui fluidifiera et rendra bien plus rapide n’importe quelle chargement lié à Internet. Eric Piole, maire écologiste de Grenoble, a jugé dans l’émission Le Grand Jury proposée par RTL, LCI et Le Figaro que la 5G ne servait qu’à “regarder films porno dans l’ascenseur en HD”.

« Est-ce que le progrès c’est de pouvoir regarder des films pornos en HD ? », a-t-il demandé. Avant d’ajouter : « Il faut regarder les grosses masses. La moitié des 4% des émissions de gaz à effet de serre émise par le numérique, c’est le streaming. Et un quart des vidéos qui sont regardées ce sont des vidéos porno ». Il continue : « Évidemment, je fais un raccourci légèrement provocateur parce que j’aime bien ça, mais grosso modo la 5G c’est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD ».

Selon le maire de Grenoble, il est plus important de pallier aux zones blanches que de miser sur une technologie “qui va consommer encore plus d’énergie quand on connecte notre grille-pain.” Il ajoute aussi qu’on « monte des territoires urbains toujours plus en technologie » et « ils vont connecter plein de trucs totalement inutiles pour notre vie quotidienne. Et on laisse plein de territoires qui n’ont pas accès au numérique ». La 5G devrait arriver d’ici deux ans maximum en France.

