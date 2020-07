StopHateforProfit : PlayStation boycotte à son tour Facebook & Instagram

La marque PlayStation de Sony vient s’ajouter à la liste des sociétés qui ont cessé de diffuser leurs publicités sur Facebook et Instagram, rapporte GamesIndustry.biz. PlayStation rejoint donc une foule d’autres marques qui ont stoppé leurs investissements publicitaires sur ces deux réseaux sociaux, pour protester contre la manière dont la société de Mark Zuckerberg gère les contenus haineux.

Dans une déclaration faite à GamesIndustry.biz, PlayStation a expliqué : “En soutien à la campagne #StopHateForProfit, nous avons suspendu toute notre activité sur Facebook et Instagram, y compris les publicités et les contenus non payants jusqu’à fin juillet. Nous défendons le travail (et le jeu) ensemble, pour de bon“.

Le boycott #StopHateForProfit compte désormais plus de 300 participants, et ses organisateurs appellent également à une expansion internationale. À ce stade, Facebook a très peu communiqué. Il se dit que la société ne changera pas sa politique malgré la pression faite sur ses revenus. Étonnamment, le fait que ces centaines de grandes marques cessent leurs publicités pour juillet aurait un faible impact sur les résultats de Facebook. Selon CNN, ils ne sont que quelques-uns à boycotter le réseau social parmi ses 25 principaux annonceurs.

Bien sûr, cette campagne n’est pas idéale pour Facebook, qui peine à redorer son blason. Que l’entreprise fasse des changements concrets ou laisse simplement les annonceurs revenir avec le temps est difficile à savoir. La semaine dernière, Facebook a annoncé ajouter des avertissements aux messages de politiciens qui enfreignent ses règles, et a également réprimé les comptes liés au violent mouvement d’extrême droite radicale américaine “Boogaloo”. Mais la réponse des organisateurs de #StopHateForProfit a suggéré que des mesures plus audacieuses devront être prises pour apaiser cette nouvelle controverse…

