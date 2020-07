WoW : le célèbre streameur Twitch “Reckful” s’est suicidé

La triste nouvelle a commencé à circuler sur la toile il y a quelques heures : le célèbre streameur Twitch et gameur Byron “Reckful” Bernstein s’est suicidé à l’âge de 31 ans. L’information a d’abord été rapportée par l’ancienne petite amie de Reckful, “BlueGoesMew”, puis elle a été confirmée par l’acteur Andy Milonakis et un autre streameur du nom de NymN. D’après de nombreuses sources, l’homme souffrait de dépression suite au suicide de son frère lorsqu’il était plus jeune.

Ancien joueur professionnel de World of Warcraft, Reckful s’est fait un nom il y a quelques années en étant considéré comme l’un des meilleurs au monde en JcJ sur le jeu culte de Blizzard. Terminant au premier rang pendant six saisons consécutives en ladder 3v3, il a marqué l’histoire de WoW en étant également le premier joueur à atteindre les 3000 points de côte en arène. Il a également gagné la MLG Washington en 2010.

Plus récemment, Reckful était connu dans la communauté Twitch via des jeux tels que Hearthstone et Teamfight Tactics. La chaîne Twitch de Reckful comptait près d’un million d’abonnés. Elle est actuellement en live en hommage à Byron Bernstein à cette adresse, sur laquelle sont diffusées d’anciennes vidéos de World of Warcraft… RIP.

