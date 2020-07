Twitch suspend le compte de Donald Trump

Les réseaux sociaux (hormis Facebook) sont en colère face à Donald Trump. Accusé de mal gérer la crise sanitaire aux Etats-Unis et de susciter la haine raciale, le président américain est régulièrement “censuré” par Twitter pour cause de propagation de fake news. Ses messages sont donc masqués au plus grand nombre avec la mention “désinformation”.

Mais aujourd’hui, point de Twitter mais place à Twitch, qui se ligue également contre le président étatsunien. Twitch a en effet temporairement suspendu la chaîne de Donald Trump pour du comportement haineux qui aurait été diffusé. L’une des vidéos en question était une rediffusion d’un rassemblement de Donald Trump, où il déclarait que le Mexique envoyait des violeurs aux Etats-Unis.

« Comme tout le monde, les politiciens sur Twitch doivent adhérer à nos conditions de service et à nos directives communautaires. Nous ne faisons pas d’exception pour les contenus politiques ou d’actualité, et nous prendrons des mesures à l’égard des contenus qui nous sont signalés et qui enfreignent nos règles », a indiqué Twitch après avoir suspendu le compte.

Même cas de figure pour Reddit, qui a banni le subreddit r/The_Donald qui regroupait des soutiens de Donald Trump. Il comptait 800 000 abonnés.

