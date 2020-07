Bouygues Telecom rachète NRJ Mobile, CIC Mobile, Cdiscount Mobile, Auchan Telecom…

Gros coup de la part de l’opérateur Bouygues Telecom ! La firme a récemment annoncé le rachat d’Euro-Information Telecom (El Telecom), une filiale du Crédit Mutuel qui détient les principaux opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO), à savoir NRJ Mobile, Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile. Cela représente tout de même deux millions d’abonnés au total.

Le prix d’acquisition comprend une part fixe de 530 millions d’euros payable au moment où le rachat sera autorisé par les autorités compétentes et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d’euros, conditionnée à l’atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années. Bouygues Telecom pourra en outre s’appuyer sur les agences du CIC et du Crédit Mutuel pour vendre ses forfaits.

« Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourrait accroître sa base de clients et renforcer son empreinte commerciale en proposant ses offres aux caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC, réparties sur tout le territoire », déclare Richard Viel, directeur général de Bouygues Telecom. Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Frantz Rublé, président d’Euro-Information, indiquent : « Avec cet accord, les réseaux Crédit Mutuel et CIC poursuivront leur développement dans la téléphonie, en associant le meilleur de la technologie et de la relation client ».

