Xbox Series X : Phil Spencer se montre confiant avant la conférence de juillet

La branche Xbox s’est pris un gros coup de bambou sur la tête le 11 juin dernier, au sortir de la conférence Playstation 5. Et pourtant, la firme de Redmond, Microsoft, ne veut pas s’avouer vaincu puisque le directeur de Xbox, Phil Spencer, a voulu mettre les choses au clair et surtout s’afficher confiant avant la grande conférence de juillet centrée sur la Xbox Series X.

« Je vais juste être honnête : je me suis senti confiant après leur conférence (à Sony, Ndlr). Je pense que les avantages hardware que nous avons construits vont se dévoiler à mesure que nous parlons de nos jeux, du frame rate et d’autres choses. Je suis confiant concernant juillet et le gameplay que nous montrerons à ce moment là ». N’est-il pas un peu trop confiant le Phil, alors qu’il nous promet depuis sept ans des expériences folles sur Xbox One ?

« Nous avons pris en compte les retours concernant notre dernier événement et les gens vont être très contents de ce que nous montrerons en juillet », a-t-il également déclaré lors d’une conférence en ligne Gamelab. La Series X serait, selon lui, “dans une très bonne position”. En bref, il veut encore nous vendre du rêve. Une technique dangereuse qui pourrait bien coûter la peau de la Xbox Series X si la présentation de juillet n’est pas à la hauteur des attentes…

