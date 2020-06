La PS5 sera moins bruyante que la PS4, certifie Sony

Vous aussi, vous ne supportez plus le bruit de réacteur d’avion de votre Playstation 4 sur chaque jeu gourmand, ou lorsque plusieurs éléments sont ouverts en multi-tâches ? Ne vous inquiétez plus, Sony l’a remarqué et compte bien améliorer la situation avec sa future Playstation 5.

Simon Rutter, l’un des cadres de Sony Interactive Entertainment pour le marché européen, a expliqué au journal anglais The Guardian que “beaucoup d’efforts” ont été réalisés sur ce point précis pour disposer d’une console bien moins bruyante. Il n’a pas précisé si cela aura effet sur les très gros jeux, comme on s’attend avec God of War 2 et Final Fantasy 7 Remake Part II, mais on leur fait confiance !

La Playstation 5 sera beaucoup plus grosse que la Playstation 4 ou la Playstation 4 Pro, ce qui aura pour bénéfice de laisser plus de place aux composants et ainsi permettre une meilleure ventilation de la bête. Pour rappel, la Playstation 5 a été révélée la semaine dernière lors d’une conférence événement. Deux versions seront disponibles : une Playstation 5 avec lecteur Blu-Ray et une Playstation 5 “all-digital”. Selon les dernières rumeurs sur Internet, la version standard coûtera 499,99 euros et pourrait sortir le 20 novembre prochain.

