La Playstation 5 à 499,99 euros le 20 novembre ?

La rumeur enfle sur les Internets ! Après une géniale conférence qui s’est tenue jeudi 11 juin à 22h, Sony ne devrait pas tarder à en dévoiler plus sur sa console événement durant, selon les rumeurs, une seconde conférence qui aurait lieu en août. Ce qui n’empêche pas certaines entreprises travaillant de près avec la marque japonaise d’exceller dans l’art de la fuite…

La preuve avec Amazon France, qui a listé il y a quelques heures à peine, avant de supprimer la fiche produit, une Playstation 5 au prix de… 499,99 euros ! Quant à la date de sortie, il y était indiqué que “cet article paraîtra le 20 novembre 2020”. Est-ce un prix “placeholder”, comme aime l’appeler les entreprises, qui est censé déterminer le seuil ultime que le prix d’un produit ne peut pas dépasser ? Ou bien est-ce une véritable fuite que l’on devrait prendre au sérieux ?

Dans tous les cas, un tel prix, qui concerne la Playstation 5 avec lecteur blu-ray et non la version all-digital, va dans le sens des dernières déclarations de Sony, qui a indiqué par le biais de son PDG Playstation Jim Ryan que le prix de la console ira de paire avec l’offre de jeux proposés… Plus de jeux, donc plus chère que la Playstation 4 ! Quant à la date, ce serait sept jours avant le fameux Black Friday, qui aura lieu le 27 novembre 2020.

Le prix et la date de sortie de la PS5 dévoilés par Amazon France. La console serait disponible le 20 novembre à 499.99€ !https://t.co/WsUX1w0AAj pic.twitter.com/sJ07F0ewoR — Instant Gaming (@InstantGamingFR) June 15, 2020

