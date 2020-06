N’installez surtout pas ce fond d’écran sur Android, sous peine de crash

Une histoire folle en ces temps fous. Si vous avez un téléphone Android, type Samsung, Huawei ou Xiaomi par exemple, prenez gare. On connaissait tous, jusqu’ici, les messages cryptiques que l’on pouvoit vous envoyer et qui faisaient planter vos smartphones. Désormais, les images s’y mettent. Il existe en effet une image sur les Internets qui, utilisée en tant que fond d’écran, fait totalement crasher votre portable. Oui, c’est fou.

Ainsi, si le fond d’écran montré ci-dessus est configuré, le smartphone peut planter et ne jamais se relancer ! Seule une restauration complète lui permettra de redémarrer dans les bonnes conditions, ce qui impliquera très souvent une perte totale de ses données… Une vidéo sur Youtube montre le processus du téléphone lorsqu’il est soumis à ce fond d’écran, et l’on peut voir qu’il plante puis redémarre à l’infini.

Pourquoi ce fond d’écran fait-il planter les smartphones Android ? Le problème est lié à l’espace de couleur. Android affiche du sRGB tandis que ce fond d’écran utilise l’espace RGB. Le système convertit l’espace de couleur sur Android 11, mais sur Android 10. Google n’a pour l’instant pas réagi. Y aura-t-il un correctif déployé ? Rien n’est moins sûr.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020