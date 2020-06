La présentation de la Playstation 5 repoussée, sentiments mitigés sur les réseaux

Comme le savez sans doute déjà, les Etats-Unis connaissent une double crise : d’abord, le coronavirus, après avoir fait tant de victimes en Europe et en Asie, continue de sévir outre-Atlantique avec 2500 morts par jour. Ensuite, la mort d’un afro-Américain, George Floyd, tué par un policier blanc déjà connu pour des faits de violences policières, a déclenché une vague d’émeutes sur fond de tensions raciales. En bref, l’heure n’est pas à la joie.

Sony avait annoncé le 29 mai, 4 jours après la mort de George Floyd, la tenue d’un événement exceptionnel le 4 juin pour présenter sa tant attendue Playstation 5. Mais comme d’habitude avec Sony, la firme japonaise a indiqué ce lundi soir qu’elle repoussait cet événement, en raison des émeutes étasuniennes, à une date ultérieure.

Si la décision est souvent saluée sur les réseaux sociaux, elle est aussi très critiquée. On peut effectivement se demander en quoi le milieu du jeu vidéo est lié à cette situation, encore plus lorsque le problème est américain et non japonais. Sony avait pourtant prévu cet événement après la mort de George Floyd, et alors que 2500 personnes meurent chaque jour du Covid aux Etats-Unis. Et surtout, Sony aurait pu profiter de son exposition pour communiquer sur la situation. Après quatre mois de confinement mondial, l’on pouvait espérer souffler un peu avec une annonce aussi importante que celle-ci, mais ce ne sera pas le cas. L’heure est encore à l’attente…

