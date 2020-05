Twitter “censure” une nouvelle fois Donald Trump

La guerre est lancée. Alors que le président des Etats-Unis, Donald Trump, a tweeté cette nuit concernant les émeutes en cours dans la ville de Minneapolis, en conséquence du meurtre de George Floyd, un noir-américain étouffé lors d’un contrôle de police, le réseau social à l’oiseau bleu a décidé de réduire la visibilité du post de l’homme d’Etat… Encore. Il y a quelques jours, Twitter avait déjà signalé pour la première fois un tweet de Donald Trump “trompeur”, qui indiquait que le vote par correspondance apporterait une “élection truquée”.

Pour riposter, Donald Trump avait statué que le réseau social “interfère avec l’élection présidentielle de 2020”. Il a donc pris la décision de signer un décret pour faciliter la liberté d’expression sur les réseaux sociaux qui, à son sens, “censure les voix conservatrices”.

Cette nuit, Donald Trump a appelé les manifestants de Minneapolis a arrêté leurs “pillages”, sinon il enverra la “garde nationale” qui n’hésiterait pas à faire usage de la force. Twitter a donc réduit la visibilité de ce tweet il y a quelques minutes à peine. Quelle sera la réponse de Trump ? Elle ne devrait pas tarder…

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020