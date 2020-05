Web : comment bien estimer le prix d’un nom de domaine expiré ?

Pour lancer leur site internet, les experts du web achètent des noms de domaines expirés. Cette méthode sert à récupérer tout le trafic et tout le référencement SEO d’un site déjà existant. Il s’agit d’une stratégie qui permet d’obtenir un site puissant rapidement car nul besoin de repartir de zéro. Mais, les noms de domaines expirés sont souvent vendus via un système d’enchères. Voilà pourquoi, il est important de savoir bien évaluer leur prix.

Des prix qui grimpent très vite !

Les ventes aux enchères de noms de domaines expirés ont tendance à entrer dans une véritable folie lorsqu’un nom de domaine présente un fort potentiel de trafic. En effet, les prix peuvent vite grimper très haut ! Pour ne pas payer trop cher et regretter son achat par la suite, il est important dans cette situation de savoir rapidement évaluer le prix d’un NDD (nom de domaine) pour être sûr de payer le prix le plus juste possible.

Mais, l’estimation du prix d’un nom de domaine n’est pas chose facile. Tout simplement car l’évaluation du prix doit être basée sur plusieurs facteurs précis. Entre autre, ces facteurs sont liés directement aux algorithmes de Google. Autrement dit, ils sont inconnus de tous.

Pour ne pas se tromper, il est préférable de baser son estimation sur le nombre de domaines de référence. Cependant, encore une fois, l’estimation du prix du domaine restera très approximative.

Des services spécialisés pour l’achat d’un nom de domaine expiré

Pour un débutant qui souhaite acheter un nom de domaine expiré pour éviter de passer de longues heures à travailler son référencement SEO, il est préférable de se tourner vers un service spécialisé d’achat et de vente de NDD. C’est une bonne alternative pour acheter son nom de domaine expiré à un prix raisonnable et fixe. Sur ces plateformes, les prix sont calculés en fonction du potentiel SEO et du trafic réel du domaine.

Cependant, sur ces sites, vous perdez la chance de tomber sur un nom de domaine très intéressant que vous auriez pu récupérer aux enchères pour un prix très bas s’il n’avait intéressé personne. Mais il faut avouer que ce genre de situation n’arrive que très rarement.

En conclusion, il est plus intéressant de se rendre sur un site de vente et d’achat pour trouver un nom de domaine expiré à un prix raisonnable plutôt que de se lancer dans les enchères et de payer un prix exorbitant.

