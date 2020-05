La Playstation 5 serait enfin dévoilée le 3 juin

L’étau se resserre autour du géant japonais. Sony devrait enfin révéler sa console next gen, la Playstation 5, le 3 juin. Dans une petite semaine, de fait. Et ce n’est pas World is Small qui le dit, mais Jason Schreier, le toujours très bien informé journaliste de Bloomberg. S’il y a encore des risques que Sony repousse l’événement de quelques jours à cause de la pandémie de Covid-19, l’expert l’affirme : le reveal de la PS5 est imminent.

Pour autant, le 3 juin ne serait pas la seule date à retenir. Sony devrait en effet organiser plusieurs événements au cours de l’été, dont un en août, où il devrait présenter la majeure partie de ses jeux. Tout ne sera donc pas dévoilé le 3 juin. On peut tout de même s’attendre au reveal du design, de quelques fonctionnalités et, on l’espère, de quelques jeux au line-up. Rappelons tout de même que Sony n’a pas révélé de nouveaux jeux first party depuis quelques années maintenant !

Chez la concurrence, la Xbox Series X montrera ses jeux en juillet. A voir donc la stratégie de la firme japonaise…

Scoop with @6d6f636869 – Sony is planning a PlayStation 5 game reveal event for next Wednesday, June 3. Gotta include the now-standard caveat that plans can change abruptly during a pandemic, but this date is more firm than previous rumors https://t.co/imptQiw5Kp — Jason Schreier (@jasonschreier) May 27, 2020

