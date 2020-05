StopCovid : les premières captures d’écran révélées

L’application de traçage serait fin prête, si l’on croit le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O. Après un test grandeur nature mené par une soixantaine de militaires, qui se sont mis en situation civile avec des trajets dans la rue ou les transports commun dans toute la France, StopCovid a été jugée efficace et devrait sortir, si tout se passe bien, le 2 juin prochain. L’application sera disponible sur iOS et Android.

A l’approche de la date fatidique, le ministère de l’Economie a donc dévoilé à la presse un fichier PDF de 14 pages, repéré par iPhoneAddict, qui montre les toutes premières images du logiciel. Comme indiqué tout au long de son développement, StopCovid est proposé à titre volontaire. On peut le constater avec le bouton bleu “Je veux participer”, après l’installation de l’application. Divers conseils sont prodigués. Il sera possible de désactiver StopCovid à tout moment avec l’aide d’un bouton dédié. Pour les personnes voulant se déclarer positive au coronavirus, il leur faudra scanner un QR Code ou entrer manuellement un code fourni par son médecin. Enfin, il y a des notifications qui avertissent quand l’on a été en contact avec une personne infectée au coronavirus “ces derniers jours”.

Rappelons que StopCovid n’utilise pas la géolocalisation et fonctionne sur le Bluetooth. La CNIL vient tout juste de valider le projet, et indique qu’elle ne présente pas de risque pour la vie privée de ses utilisateurs.

