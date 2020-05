Il teste la solidité de l’iPhone 11 Pro face à un millier de pétards

C’est ce qu’on appelle vouloir jeter de l’argent par les fenêtres. L’iPhone 11 Pro, coûtant pas moins de 1159 euros neuf, est réputé pour être un téléphone portable extrêmement solide. C’est du moins l’argument choc d’Apple, qui compte donc effacer ses erreurs passées. De ce fait, l’Ukrainien Taras Maksimuk, de la chaîne Youtube TechRax, a voulu voir si cette affirmation est bien vraie. Pour cela, il a enfermé un iPhone 11 Pro dans une boite en plexiglas et en compagnie de…. 1000 pétards.

Si vous ne voulez pas vous spoiler le résultat, ne lisez pas la suite. Après la mise à feu, on ne donnait pas cher de cet iPhone 11 Pro. Et pourtant ! Après l’explosion de tous les pétards, la boîte s’est totalement noircie de l’intérieur et l’une de ses vis est même partie. L’iPhone 11 Pro, lui, enfouie sous un amas de débris, tournait toujours. Sale, extrêmement chaud, mais vivant. Une fous dépoussiéré, l’iPhone fonctionnait comme au premier jour.

La chaîne Youtube de Taras Maksimuk s’est spécialisée dans le test de solidité des smartphones. Alors, évidemment, ce genre de tests doit lui coûter bonbon, mais on imagine que le succès de ses vidéos compense largement les précieux deniers perdus. En tous cas, l’affirmation d’Apple s’est confirmée : l’iPhone 11 Pro est particulièrement solide.

