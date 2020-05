Ghost of Tsushima sera bien plus difficile que prévu

Il nous avait fait peur lors de sa présentation il y a quelques jours ! Ghost of Tsushima, l’exclusivité PS4 à venir en juillet, s’était montré lors de 18 minutes de gameplay qui paraissaient étonnamment faciles. Le volet consacré aux combats semblait être… monotouche. Oui mais non ! Nate Fox, directeur du développement de Ghost of Tsushima au sein de Sucker Punch, est revenu auprès d’IGN sur ces impressions qui dénigrent quelque peu le titre.

Selon lui, il suffit en effet de quelques coups pour tuer un ennemi, mais l’inverse sera la même ! Il sera ainsi absolument impossible de parcourir un camp en se confrontant à cinq adversaires à la fois. Autrement dit, vous allez vous faire détruire. Les combats contre les Mongols seront très difficiles, assure ce bon vieux Nate.

Jason Connel, directeur artistique du jeu, précise également qu’il y aura des duels entre épéistes. “Une chose que nous n’avons pas montrée lors du State of Play, contrairement à ce que je souhaitais, c’est que le jeu propose des duels contre d’autres samouraïs experts. C’est du combat de samouraï classique. Ces combats sont incroyablement difficiles, ils reposent sur la personnalité et se dénouent de la manière la plus cinématique qu’il soit. Vous devez étudier votre adversaire et comprendre comment il attaque pour gagner.” Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet 2020.

