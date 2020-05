En avril, les jeux vidéo ont établi un nouveau record de ventes aux Etats-Unis

Plus rien n’arrête les jeux vidéo. Toujours plus populaires, et encore plus “grâce” au confinement mondial, les œuvres vidéoludiques se vendent par palettes entières. La preuve avec ces toutes nouvelles statistiques de ventes provenant directement d’outre-Atlantique. Le cabinet NPD, spécialisé dans le secteur, révèle en effet que le mois d’avril a établi un record inédit.

Les Américains ont en effet dépensé pas moins de 1,47 milliard de dollars en avril 2020, contre 846 millions de dollars en avril 2019, soit une augmentation de 74%. Le précédent record d’avril datait de 2008 avec 1,2 milliard de dollars dépensés. Le jeu le plus vendu lors de ce mois a été Final Fantasy VII : Remake, dont vous pouvez retrouver notre test ici. Juste derrière, Call of Duty Modern Warfare, sorti fin 2019, puis Animal Crossing : New Horizons, véritable carton mondial. Ses les ventes depuis le début de l’année sont « les plus importantes pour une console dans l’histoire américaine », selon NPD. Voici le top 20 des jeux vendus :

Final Fantasy VII: Remake

Call of Duty: Modern Warfare

Animal Crossing: New Horizons

NBA 2K20

Grand Theft Auto V

Resident Evil 3

Call of Duty: Modern Warfare 2: Remastered

MLB: The Show 20

Madden NFL 20

Red Dead Redemption 2

Just Dance 2020

FIFA 20

Mortal Kombat 11

Borderlands 3

Predator: Hunting Grounds

Mario Kart 8: Deluxe

Star Wars: Jedi: Fallen Order

Persona 5: Royal

Need for Speed: Heat

Dragon Ball Z: Kakarot

