40% des républicains américains pensent que le vaccin de Bill Gates contiendra une puce

En cette crise mondiale de coronavirus, nombreux sont les personnalités et laboratoires à chercher un vaccin pour contrer le coronavirus. Les dons affluent pour soutenir la recherche. Parmi les soutiens, on peut compter sur la Fondation Bill & Melinda Gates, qui a récemment annoncé qu’elle allait se concentrer “presque entièrement” sur la recherche d’un vaccin en soutenant plusieurs projets.

Bill Gates, fondateur de Microsoft on le rappelle, veut ainsi financer plusieurs essais cliniques et études sur les médicaments ou un futur traitement pour le coronavirus. Mais les Américains, et notamment une bonne partie des républicains (le camp de Donald Trump), voient cette implication d’un mauvais oeil.

Selon un sondage initié par Yahoo News et YouGov, 44% des républicains interrogés pensent que Bill Gates se servira du vaccin pour implanter une puce de suivi sous la peau des patients. 13% des sondés estiment également que le multi-milliardaire a joué un rôle dans la création du coronavirus… Il est accusé de l’avoir créé pour ensuite vendre son vaccin. 77% des personnes interrogées sont également certaines que le coronavirus a été inventé dans le laboratoire P4 de Wuhan. 15% des hommes interrogés croient au lien entre la 5G et le virus contre 9% de femmes. Il est assez dingue que ces rumeurs se propagent sur aucun fondement…

4 / 5 ( 1 vote )