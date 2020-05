La Playstation 5 est 100 fois plus rapide que la PS4, selon Sony

La pression monte, jour après jour, concernant le reveal officiel de la Playstation 5 de Sony. La marque japonaise, qui n’a montré que la manette Dualsense pour l’instant, fait monter le suspens concernant l’événement de présentation. De nombreuses rumeurs rapportent que Sony tiendra un streaming début juin, et devrait dévoiler plusieurs jeux next gen. Et selon Kenichiro Yoshida, le patron de Sony, la console nouvelle génération devrait être 100 fois plus rapide que la Playstation 4.

« Afin de renforcer encore le sentiment d’immersion dans les jeux, nous espérons améliorer non seulement la résolution, mais aussi la vitesse des jeux. Par exemple, grâce à un SSD haute vitesse conçu sur mesure, nous prévoyons de réaliser des vitesses de traitement des données de jeu environ 100 fois supérieures à celles de la PS4 », a indiqué le dirigeant lors d’une réunion marketing. « Les temps de chargement des jeux devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir se déplacer dans des mondes de jeu immenses presque en un instant », a-t-il ajouté.

Avec son SSD, Sony se targue en effet de réduire voire supprimer les temps de chargement, ce qui pourrait être une vraie avancée. On attendra tout de même la sortie de la console pour juger cette affirmation.

