Persona 5 Royal enregistre des ventes record en Occident

Comme quoi, l’originalité trouve toujours son public. World is Small avait testé pour vous l’incroyable, l’immense, le phénoménal Persona 5 Royal début avril. Le titre, qui était longtemps resté exclusif au Japon et aux Etats-Unis, s’était enfin offert une édition royale, entièrement localisée, pour voir sortir en Europe et plus précisément en France. Les joueurs ont ainsi eu l’occasion de parcourir la métropole tokyoïte sous le prisme d’un “voleur de coeur”, qui s’amusait à purifier la corruption de l’âme des criminels de ce monde.

Si on pouvait lui reprocher d’être vendue 60 euros alors que le jeu était originellement sorti en 2017, cette édition royale apportait un nombre de nouveautés assez ahurissant, tant en termes de contenu que de plastique. Aujourd’hui, l’éditeur du titre, Sega, se félicite des ventes enregistrées en Occident. S’il ne livre aucun chiffre, il affirme cependant que “Persona 5 : Royal a été lancé le 31 mars au États-Unis et en Europe et a atteint des ventes record.”

Au Japon, le lancement de Persona 5 : Royal s’était effectué en octobre 2019 et avait attiré 400 000 personnes, alors même que le titre était déjà sorti dans cette langue en 2017. Sega annonce aussi que le dématérialisé a pris une part considérable des ventes au vu du confinement mondial qui venait de se déclencher.

