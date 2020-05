La “Snyder Cut” de Justice League arrive sur HBO Max en 2021

Elle se sera faite attendre ! Justice League, le film super-héroïque de DC Comics qui mettait en scène Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash, sorti en 2017, avait déçu bien des fans. En cause, une “marvelisation” de l’oeuvre, qui avait connu une tumultueuse production.

En effet, d’abord réalisé par Zack Snyder, ce dernier a du se retirer du projet après la perte de sa fille. La post-production avait été confiée à Joss Whedon, réalisateur des Avengers, ce qui avait entraîné des scènes reshootés pour mieux coller à l’ambiance qu’il voulait insuffler au film. Au final, on s’était retrouvé avec un film moins sombre, avec plus d’humour.

Après avoir été critiqué en long, en large et en travers, le film n’est jamais retombé dans l’oubli, les fans se sentant spoliés. D’autant qu’ils avaient eu écho d’une “Snyder Cut”, une version uniquement réalisée par Zack Snyder, qui n’augurait que du bon pour le film. Pour ses deux ans, les fans de DC Comics se sont massivement mobilisés sur Twitter pour demander une Snyder Cut. Ils ont visiblement réussi, puisque Warner Bros a décidé de recontacter Zack Snyder pour qu’il produisent cette version exclusivement sur HBO Max ! Le film sortira en 2021, et Zack Snyder aurait déjà demandé aux acteurs de tourner quelques scènes supplémentaires…

