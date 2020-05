Apple TV + aurait acheté des séries et films non-originaux pour étoffer son catalogue

On ne peut pas dire qu’Apple TV + soit LE service de streaming phare à l’international. Avec seulement 10 millions d’utilisateurs inscrits depuis son lancement – et la majorité d’entre eux le sont parce qu’ils ont pu profiter de la gratuité du service après avoir acheté un produit Apple -, Apple TV+ n’est pas très populaire. Pire : à peine 5 millions d’utilisateurs sont actifs sur la plate-forme. La faute à un contenu certes qualitatif, mais bien trop pauvre par rapport à la concurrence.

La particularité d’Apple TV+, c’est de proposer uniquement des contenus originaux, produits exclusivement pour lui. On a ainsi pu voir Servant, de M. Night Shyamalan, ou The Morning Show, avec Jenifer Aniston et Reese Witherspoon. Mais depuis, rien n’a véritablement marqué. Pour étoffer un peu son catalogue, la marque à la pomme pourrait proposer des programmes non exclusifs, à l’instar d’Amazon Prime Video, Netflix et OCS.

C’est du moins ce qu’indique le média américain Bloomberg. Des responsables de la programmation d’Apple TV + auraient en effet eu des discussions avec des studios d’Hollywood pour obtenir des licences. Apple aurait acheté des séries et des films. Une bonne solution pour attirer du public ? Pour rappel, Apple TV + coûte moins cher qu’un abonnement Netflix.

4 / 5 ( 1 vote )