OnePlus prépare ses propres AirPods pour juillet

Les marques chinoises de technologie ont toujours cette légère tendance à copier… s’inspirer, pardon, les plus grandes entreprises du monde. Et la firme OnePlus ne semble pas vouloir déroger à la règle, comme le prouve ces toutes nouvelles rumeurs venant d’un insider toujours bien informé : Max J. Selon lui, OnePlus lancera en effet ses écouteurs sans fil très prochainement, au mois de juillet. Et selon Max J, leur design serait tout de même très proche des écouteurs d’Apple, les AirPods…

« C’est le design réel et pas seulement une illustration », indique l’Insider. Et quel design ! Côte à côte avec les AirPods, on pourrait presque se demander lesquels sont lesquels. Il est en effet difficile voire impossible de les différencier ! Si l’on a pas encore le design du boitier de recharge, on se doute que lui aussi sera totalement une copie de celui des AirPods.

OnePlus dispose déjà de ses propres écouteurs sans fil, les Bullets Wireless Z. Eux se rapprochent plus du design des BeatsX de Beats. La connesion est sans fil, mais les écouteurs sont reliés entre eux par un câble. Ces nouveaux “AirPods” devraient donc signer une évolution pour la marque chinoise. On ne sait pour l’instant pas leur prix, mais les Bullets Wireless sont vendus 49,95 euros, tandis que les Beats X coûtent le double. Les AirPods 2, eux, coûtent 179 euros.

Actual design not just an illustration. https://t.co/xtnU6oZHN1 — Max J. (@MaxJmb) May 15, 2020

4 / 5 ( 1 vote )